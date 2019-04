Mais de R$ 14 milhões em pedras preciosas são retidas no aeroporto de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Uma ação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal no aeroporto das Cataratas apreendeu nesta terça-feira (16.04) mais de 7,5 quilos de rubis.

As pedras estavam na posse de dois passageiros oriundos da cidade de Cascavel/PR com passagem para Guarulhos/SP. Um deles se disse assessor de um vereador e que pela primeira vez viajaria de avião.Em São Paulo uma “trade” comercializaria o minério em Portugal.

A apreensão se deu pelo fato dos passageiros não apresentarem a Nota Fiscal de Origem documento exigido pela legislação que regula a matéria. Também chamou a atenção a “trade” ter emitido uma Nota Fiscal de transporte no valor de R$ 81 mil e um laudo de avaliação por gemólogo que foi apresentado apontava a mercadoria com o valor de U$ 3,6 milhões de dólares.

Os passageiros e o minério foram encaminhados para a DPF/Foz do Iguaçu para os procedimentos legais.

Os detidos asseguraram que tinham a Nota de origem guardada em algum lugar, mas não a apresentaram no decorrer do dia.

Eles foram liberados para responder inquérito instaurado por portaria, enquanto as pedras serão encaminhadas para exame pericial fim estabelecer seu grau de pureza e valor real. As investigações sobre o caso prosseguem.

