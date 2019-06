Mais de 2,4 mil pessoas celebram o aniversário do Refúgio na edição especial do Museu em Ação

Para comemorar os 35 anos do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), o local foi escolhido para sediar uma edição especial do Museu em Ação, evento tradicionalmente realizado no Ecomuseu de Itaipu. A festa reuniu 2.477 pessoas na tarde de sábado (15), entre moradores de Foz do Iguaçu, empregados(as) de Itaipu e seus familiares.

A programação, repleta de atividades para crianças e adultos, começou às 13h30 e se estendeu até o final da tarde. O dia de sol colaborou para o sucesso do evento, que ofereceu atrações como contação de histórias, espaço para pintura, modelagem para os pequenos, apresentação da lenda das Cataratas, e ainda, muita pipoca, algodão-doce e bolo.

Os visitantes também puderam participar de oficinas (como as de pipa e de cama de gato) e brincadeiras típicas das festas juninas, além de se divertir com as apresentações de uma quadrilha de pernas de pau e do Projeto Viola Lindeira. Alguns também fizeram uma visita especial ao recinto das onças, uma das atrações mais famosas do Refúgio. Todas as atividades foram voltadas ao trabalho de conservação de fauna e flora, desenvolvido pelo Refúgio.

O superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Ariel Scheffer, ressaltou a importância de comemorar os 35 anos do Refúgio Biológico, pela importância do espaço e por se tratar de uma unidade que atende a população, assim como o Ecomuseu.

“Levar o Museu em Ação para o RBV dá a oportunidade para que as pessoas aprendam um pouco mais sobre a conservação ambiental neste espaço”, afirmou. “Todos conhecem o nosso Zoológico [Roberto Ribas Lages], mas o Refúgio é bem mais que isso. A equipe realiza pesquisas com animais ameaçados de extinção e trabalha na produção de mudas para reflorestamento. Ao longo desses 35 anos, o Refúgio vem contribuindo na reconstrução dos ecossistemas locais. Esse é um grande legado que deixamos”, acrescentou Ariel.

O jardineiro Juarez Borges dos Santos, terceirizado do RBV há quase 20 anos, estava emocionado durante o evento. “Quando comecei a trabalhar aqui, ajudei a fazer todo o paisagismo do Refúgio Biológico, e vi esse lugar se transformar e ser o que é hoje. Fui aprendendo com o tempo a importância que esse lugar tem para a sociedade. Tenho orgulho de fazer parte dessa história e poder trazer meus filhos e netos para comemorar aqui”, disse.

Paula Roberta Ortigoza, moradora de Foz, levou a filha, a sobrinha e a neta para participar das atividades. “É uma alegria para nós, moradores de Foz, poder participar de eventos como este, que são da comunidade para a comunidade. O Refúgio e a Itaipu estão de parabéns”, concluiu.

O evento

O Museu em Ação nasceu com a ideia de levar a comunidade ao Ecomuseu da Itaipu em um dia especial, repleto de atividades musicais e circenses, oficinas de arte e educação, exposições, feira orgânica de alimentos, contação de histórias, entre outras atividades.

Nesta edição, o evento deixou o Ecomuseu para celebrar o aniversário de 35 anos do Refúgio Biológico, celebrado no próximo dia 27 de junho.

Com acesso gratuito para todo o público, o Museu em Ação é realizado com apoio do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), a fim de promover a diversidade e o acesso à cultura.

Sobre o Refúgio

O Refúgio Biológico Bela Vista é um espaço de educação ambiental que integra o turismo com a conservação da natureza local. Foi criado em 1984, visando a preservação de plantas e animais depois da formação do reservatório de Itaipu.

Hoje, além de referência em conservação, é também um destino turístico conhecido pelo contato com a natureza, que abriga alguns animais como onça-pintada, harpia, anta, jaguatirica, quatis, jacaré, urubu-rei e uma diversidade de plantas.

As visitas turísticas são promovidas de terça a domingo, com duração média de duas horas. Os ingressos e mais informações estão disponíveis no site: www.turismoitaipu.com.br.

Com informações da Assessoria de Comunicação do PTI