Mais 50 famílias vão receber as chaves da casa própria

Cinquenta famílias em situação de vulnerabilidade, moradoras no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, receberão nesta quinta-feira (25) as chaves da casa própria.

A ação faz parte do projeto de Redução de Déficit Habitacional, do programa Nossa Gente Paraná, da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

São casas dos condomínios Pôr do Sol (30 unidades) e São Francisco de Assis (20 unidades), que foram construídas pela Cohapar, com recursos de R$ 2,8 milhões, oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “São novas moradias que serão entregues gratuitamente para as famílias em situação de alta vulnerabilidade social já cadastradas em programas assistenciais do município”, explicou o secretário Ederson Colaço.

As casas possuem 32m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Cinco por cento do número total de lotes são destinados a pessoas com deficiência, com moradias de 49m² totalmente adaptadas.

REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL – O projeto de redução do déficit habitacional dos municípios prioritários faz parte do Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.

Em todo o Paraná serão construídas 650 moradias para atender famílias em vulnerabilidade pessoal e social, a um custo de R$ 30 milhões.

A seleção é feita por meio de chamamento público direcionado aos 156 municípios prioritários do Estado, assistidos pelo programa Nossa Gente Paraná, que destinam os lotes para a construção.