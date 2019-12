Mais 40 animais são vacinados pela coordenação de defesa e proteção animal em Toledo

Em Toledo estão cadastradas 28 casas abrigo. Neste ano, a licitação no valor de R$ 63 mil para vacinar os animais cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento finalizou o ano com mais de 180 animais vacinados.

A ação de prevenção dos animais do município levou em conta os gastos que tinham com o tratamento das doenças infecciosas. A preocupação da pasta também era com os animais que poderiam transmitir essas doenças para outros animais e também para os cuidadores. Outra preocupação era a adoção de filhotes nascidos nas ruas, pois os filhotes só podem ir para adoção com a vacinação.

Arthur Gava, coordenador da Defesa e Proteção Animal, explica que a ação do município, vacina em média 40 animais por mês, neste ano com por meio da empresa licitada em agosto, todos os protetores cadastrados foram atendidos e os animais além da vacina receberam a carteira de vacinação e vermífugo, o que possibilita a adoção dos animais e a prevenção dos mesmos.

As vacinas que são aplicadas previnem contra raiva, uma zoonose e viroses transmitidas entre os animais. Na quarta-feira (11), a equipe esteve em um lar temporário para animais, porém, a maioria dos bichinhos já era castrado, o que significa que a Secretaria tem feito um trabalho intensivo na castração de animais. Arthur ressalta que a prevenção é muito vantajosa para o município, pois faz com que a saúde dos animais seja preservada evitando que eles fiquem doentes e causando transtorno para seus proprietários. Cada vacina tem o custo de cerca de R$ 45 , mas o tratamento de algumas doenças pode passar de R$ 900 isso comprova que a prevenção é sempre o melhor início.

Protetores que ainda não estão cadastrados no município devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento localizada em frente ao Parque Ecológico Diva Paim Barth (antiga Casa do Tarzan).