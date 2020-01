MAIOR ARTILHEIRO | Barça conta as horas para Messi superar Pelé

Referência de sempre em se tratando de futebol, o Rei Pelé voltou a ter seu nome envolvido em uma tentativa de equiparação com jogadores da atualidade. Desta vez, foi o Barcelona que deu início à comparação. É que seu principal craque, o argentino Lionel Messi, pode superar em 2020 uma marca do brasileiro: ser o maior artilheiro de um mesmo clube. Para isso, lançou uma “contagem regressiva” de 25 gols. É que embora Pelé tenha marcado 1.091 com a camisa do Santos, dos 1.284 gols anotados na carreira, na Europa a contagem é de “apenas” 643 gols com a camisa santista, pois no Velho Continente são considerados apenas os gols marcados em jogos oficiais, desconsiderando os amistosos. Pelo Barça, Messi já marcou 618 gols em jogos oficiais, ou seja, nessa contagem está a 25 da marca de Pelé no Santos. Assim, é questão de tempo para se tornar o maior artilheiro de um mesmo clube.

