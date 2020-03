Maia se prepara em casa para o início da F-4 FIA Argentina

Suspensa por conta da pandemia do coronavírus, a temporada de estreia do paulista João Pedro Maia (BPAM) na Fórmula 4 FIA Argentina ainda não tem data para começar.

Inicialmente marcada para ser disputada na semana passada em Buenos Aires, a primeira etapa seguiu o mesmo rumo de todas as competições dos mais diversos esportes no mundo e teve sua realização protelada para uma data ainda indefinida.

Sem poder ir à escola e à academia, João Pedro Maia mantém uma rotina bastante ativa em ambos os aspectos. Depois de acordar cedo diariamente, ele assiste pela internet às aulas ministradas por seus professores até as 11h, mantendo assim suas atividades escolares.

À tarde, buscando manter sua forma física, João Pedro Maia corre no pátio de sua casa e faz exercícios em sua própria academia por cerca de duas horas por dia. “A ideia é estar ativo, ganhando resistência e me mantendo em forma física para quando a temporada da Fórmula 4 FIA começar lá na Argentina”, destaca o piloto, que completará 16 anos de idade em dezembro.

Além disso, João Pedro Maia (BPAM) vai conhecendo algumas das pistas em que competirá na categoria em 2020 através de simulador e de jogos de pilotagem em automobilismo. “É uma outra forma de me preparar para a temporada e também de manter meus reflexos em dia”, explica o piloto. “Estou muito ansioso para ir para a pista, mas primeiro temos que esperar que tudo se resolva no mundo e que tenhamos o mínimo de perdas de vidas humanas possível”, finaliza.

Novo gestor

O jornalista Ricardo Favaro assumiu a gestão da área operacional e de competições do Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo, que em julho sediará o 55º Campeonato Brasileiro de Kart. Aos 45 anos, sendo os últimos 12 dedicados exclusivamente ao esporte a motor, Fávaro tem amplo currículo profissional. Com formação em engenharia e marketing, tem passagens por empresas do Grupo Abril e Grupo McCann, foi sócio de agências de tecnologia, publicidade e eventos, e desde 2008.

Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone, ex-todo-poderoso da Fórmula 1, defende a tese de que a temporada deste ano deve ser cancelada em função da pandemia de coronavírus. Já a direção da Media Group, atual dona da categoria, trabalha para iniciar o campeonato a partir de julho.

Motovelocidade

A etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Motovelocidade e da Copa Paraná/Sul, que estava programada para o próximo sábado e domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, foi cancelada. Orlei Silva, promotor e organizador das duas competições, informa que as motos só voltam a roncar após o fim da pandemia de coronavírus. Os calendários serão reajustados.