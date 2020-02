Campeão brasileiro e da Copa São Paulo Granja Viana na categoria Rotax Mini Max no ano passado, Luigi Di Lazzaro (Sicoob/Credivass/Anilag) disputou no último sábado seu primeiro compromisso na atual temporada. Agora promovido à categoria Júnior Max, o piloto mineiro fez também sua estreia com os karts “grandes”. Ele largou em oitavo, foi sexto colocado na primeira bateria, quarto na segunda, mas, em função de uma punição por perda do bico, caiu para oitavo. Na terceira bateria ele largou em sexto e terminou em quarto, conquistando o primeiro pódio em sua nova categoria.

