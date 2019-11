Luan Santana será atração principal nas comemorações de 67 anos de Toledo

Mês de aniversário é sempre motivo para se comemorar. Principalmente quando se completa 67 anos sendo um dos municípios mais importantes do Estado do Paraná. Assim é Toledo. Capital do Agronegócio, pólo acadêmico, referência em Cultura, Meio Ambiente, melhor estrutura esportiva do Estado, cidade de gente trabalhadora, cooperativista e empreendedora.

Tantos requisitos e motivos para se comemorar. No dia 14 de dezembro é a data oficial, mas a ocasião requer que os festejos tenham início antecipado. Nesse sentido, a Prefeitura de Toledo organizou uma agenda para compartilhar vários momentos felizes com os munícipes, os verdadeiros responsáveis por toda essa grandeza e riqueza dessa cidade.

Expotoledo

No mês de dezembro as comemorações começam pela ExpoToledo, que acontece entre os dias 04 e 08 no Centro de Eventos Ismael Sperafico. A Prefeitura ofertará a estrutura, organizará o rodeio nos dias 6, 7 e 8 e promoverá shows com artistas regionais durante o evento.

Parque das Águas

O maior parque aquático público do Brasil irá refrescar os dias quentes da população. O Parque das Águas estará aberto de quarta a domingo, das 15h às 19h, e ainda contará com apresentações especiais na área cultural, além de atividades recreativas e de lazer.

Virada Cultural

Agendada para os dias 13 e 14 de dezembro, a Virada Cultural abre os festejos de aniversário dos 67 do município com a apresentação de artistas locais nos espaços do Parque Diva Paim Barth, às margens do lago mais conhecido e visitado de Toledo.

Bolo

No dia 15 de dezembro a população deve lotar o Parque Diva Paim Barth para acompanhar as várias atividades programadas para o espaço, entre elas a possibilidade do Brinca Toledo com atividades da Secretaria de Esportes para animar a criançada.

Neste dia serão distribuídos 20 mil pedaços de bolo para seguir a tradição. A produção ficará por conta da equipe da Cozinha Social pelo terceiro ano consecutivo. O bolo será servido após às 18h.

Luan Santana

Como já anunciado, Luan Santana deve animar o aniversário de Toledo no dia 15 de dezembro com os clássicos Te Esperando; Chuva de Arroz; Meteoro; Tô de Cara; Te Vivo; Amar Não é Pecado; Incondicional; Nega; Sinais; As Lembranças Vão na Mala e tantos outros sucessos, além do tradicional sertanejo raiz.

O show do cantor Luan Santana está previsto para às 19h30, serão aproximadamente 90 minutos de apresentação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Tecnológico de Inovação e Turismo, responsável pelo evento, também irá providenciar uma estrutura com 35 banheiros químicos para dar suporte à população. Os 67 anos do município também serão marcados com entrega de obras.