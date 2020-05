Lua Cheia de Wesak: a noite de quinta-feira promete ser muito especial

As influências da Lua estão além dos encantamentos, elas influenciam as marés, a safra, as festividades e muito mais. A Lua Cheia desta quinta-feira (5) será mais especial ainda.

A Lua Cheia deste ano também é o momento do Wesak, para os povos da Ásia e Oriente, que celebram a aproximação do Buda Maitreya (Buda da Compaixão), que nessa época derrama bênçãos por todo planeta. Uma forma de representá-lo foi vivida pelo Sidarta Gautama (o Buda iluminado), ser humano que percorreu o caminho para se tornar Buda. Segundo as tradições, Buda teve seu nascimento, iluminação e morte sob a Lua Cheia de Maio, há mais de 2.500 anos atrás.

As celebrações deste mês indicam um tempo onde energias muito intensas são emanadas à Terra vindas de uma configuração entre Sirius, Plêiades, Sol, Constelação de Touro à nos inspirar, e despertar para o caminho evolutivo.

O Sol em Touro tem o papel de estimular isso em nossa vida. Na Lua Cheia de Wesak temos três influências: energia de liberdade, energia de iluminação, que é a energia de amor, sabedoria e a energia da vontade de Deus, revelada como plano/propósito.

Para nos conectarmos a essas energias, temos de conseguir nos libertar de nossas percepções distorcidas, tais como: superstições, preconceitos, encantos, ilusões, ignorância, orgulho, avareza, vaidade, entre outros.

Precisamos dirigir nossos esforços ao encontro e liberação da nossa centelha que é luz. Por isso, nosso sistema é Solar, tendo como objetivo encontrar e manifestar Luz em cada átomo, indivíduo, local, ser.

Então lembre-se: a energia da Lua Cheia de Wesak desperta o desejo. Se esse for absorvido pelos centros inferiores, desperta a matéria (materialismo), desejo de separação (egoísmo), medos (avareza) e ódio (ausência de amor). Se for absorvida pelos centros superiores trará a vontade de espiritualização, de cooperação, de altruísmo, de síntese, de iluminação.

A Lua Cheia de Wesak de 2020 estará no signo de Escorpião, signo da morte e renascimento, então este também é um momento de muita intensidade e transmutação. Aproveite!

Fonte: Portal Guia da Alma