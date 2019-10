Londrina sediará a Copa Brasil de Kart em 2020

CURITIBA (PR) – Londrina será a sede da 22ª Copa Brasil de Kart Copa Brasil de Kart, a ser disputada em outubro de 2020. O anuncio foi feito na manhã deste sábado por Waldner “Dadai” Bernardo, presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), no autódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, onde estão sendo disputadas as provas finais da Copa Brasil deste ano.

Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) está em Santa Catarina, e logo após a CBA confirmar a Copa Brasil de 2020 em Londrina, comentou que a Capital do Café merece por ser um pólo muito forte do kartismo. Ele também destaca que a cidade abraçou a competição já está trabalhando para que seja um grande campeonato. “Vamos trabalhar para que a Copa Brasil de 2020 seja um grande sucesso. Contamos com o apoio da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (AKRL) e da Prefeitura, através da Fundação de Esportes. Tanto o clube como a Fundação já executam alguns itens do Caderno de Encargos da CBA. Já realizamos algumas reuniões com o Bruno Sgarione, da AKRL, e com o Fernando Madureira, da Fundação de Esportes. Foi assinado um termo de compromisso, pelo qual a Prefeitura de Londrina apóia a competição na cidade”, salienta Rubens Gatti.