Londrina enfrenta Botafogo-SP por sobrevida contra a degola

Londrina – Equipe que amarga a pior sequência de resultados na Série B, com cinco derrotas seguidas, o Londrina recebe o Botafogo-SP neste sábado (16) em busca de fôlego na luta contra o rebaixamento na Série B, às 19h, no Estádio do Café, pela 36ª e antepenúltima rodada.

O Tubarão entrou na zona da degola na terça-feira (12), com a derrota em Santa Catarina para o Criciúma. Para piorar, viu o Figueirense abrir três pontos do grupo dos quatro últimos com a vitória sobre a Ponte Preta em Campinas (SP), no mesmo dia.

Com maior número de triunfos no campeonato do que o Figueira – primeiro critério de desempate -, o time londrinense conseguirá sair do Z4 com um triunfo aliado a um revés da equipe catarinense, que está em ascensão, há nove rodadas sem perder.

Para o torcedor do Alviceleste paranaense, o dia será também de torcida aos rivais Coritiba e Operário, adversários de concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. O Coxa enfrenta o Oeste e o Fantasma o Guarani às 16h30 deste sábado, antes de o Tubarão ir a campo.

Definições

Nesta rodada da Série B, o Sport poderá ser a segunda equipe a garantir o acesso, juntando-se ao Bragantino e deixando apenas duas vagas em aberto. Para isso só precisa vencer o Vila Nova neste domingo (17), às 16h, em Recife (PE). No outro extremo da tabela, o lanterna São Bento pode ser a primeira equipe rebaixada à Série C 2020, desde que seja derrotado em casa pelo Brasil de Pelotas, também às 16h do domingo.