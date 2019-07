Londrina e Operário jogam em novo esquema de segurança

Ponta Grossa – O Fantasma recebe o Tubarão às 19h, no Estádio Germano Krüger, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A partida entre os times paranaenses terá um esquema especial de segurança. Diretores do Operário se reuniram ontem (10) com órgãos de segurança de Ponta Grossa para a deliberação das medidas para o jogo.

A partir deste sábado, o Operário terá câmeras de monitoramento em toda a sede do clube. O sistema, implantado em junho deste ano, auxilia na segurança de todos os presentes no Germano Krüger em dias de jogos, conforme explica o gerente administrativo do clube, Jonathan Molodowiski. “O torcedor será monitorado por todo o período que permanecer no estádio. Na sala de monitoramento, além dos responsáveis da Centroseg, haverá policiamento e uma sala de apoio à Polícia Militar. Assim, o indivíduo que causar algum problema no estádio será recolhido no momento da ocorrência.”

Entre as determinações dos órgãos de segurança para a partida de Operário e Londrina estão cerca de 250 agentes envolvidos na segurança do estádio no dia do jogo. A abertura dos portões do estádio será às 17h.

O Operário é o 17º colocado na tabela com sete pontos ganhos. O Londrina reinicia a Série B com 16 pontos conquistados (cinco vitórias, um empate e duas derrotas). Marcou nove gols e sofreu sete. Ocupa a terceira colocação do campeonato. Bragantino (19 pontos), Botafogo-SP (16) e Ponte Preta (15) completam o G4.