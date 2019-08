Londrina desafia Guarani pela 19ª rodada da Série B

Londrina – Sem vencer há cinco jogos e sem chance de virar o turno no grupo de acesso, o Londrina desafia o Guarani nesta quarta-feira (28) pela 19ª da Série B, a que marca o encerramento da primeira metade do campeonato. O jogo está marcado para as 19h15, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

A sequência negativa do time paranaense, que antes de inicia-la chegou a disputar a liderança da classificação, teve o ponto alto na última rodada, quando recebeu o penúltimo colocado da competição na reestreia do técnico Cláudio Tencatti. A derrota por 4 a 2 em pleno Estádio do Café desanimou ainda mais o torcedor e tirou o São Bento da zona de rebaixamento.

Antes ainda, na partida anterior em casa, o Tubarão apenas empatou com o atual penúltimo colocado Criciúma. Por tudo isso, a alviceleste desafia o Bugre com o sinal de alerta ligado. Ainda mais porque o Guarani é o lanterninha da Série B e não deixará a última posição mesmo que conquiste os três pontos nesta noite.

No Londrina, nono colocado com 25 pontos – o Sport iniciou a rodada em quarto lugar com 30 -, o técnico Cláudio Tencatti não conta com o atacante Safira, suspenso. Assim, Júnior Pirambu, artilheiro da Série D e recém-contratado junto ao campeão Brusque (SC), será titular. Na zaga, Diogo Silva, com lesão constatada, dá lugar a Léo Rigo, outro reforço que chegou recentemente, vindo do Ituano. Pirambu estreou contra o São Bento e Rigo vestirá a camisa alviceleste pela primeira vez.