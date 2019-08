LNF | Cascavel desafia a Intelli em São Carlos (SP)

O Cascavel Futsal faz um jogo no qual apenas a vitória lhe interessa nesta sexta-feira em São Paulo, pela Liga Nacional. O duelo, válido pela 17ª rodada e marcado para as 20h15 em São Carlos (SP), contra a Intelli, marca a penúltima participação da Serpente na fase classificatória da Liga.

Na busca por seguir de fase entre os quatro primeiros, para decidir em casa as partidas do mata-mata dos playoffs, o time cascavelense nem pensa em deixar de somar pontos, ainda que fora de casa e diante de um adversário que ainda luta para estar no grupo dos 16 que avançarão de fase. Na 18ª rodada, o Cascavel receberá o São José (SP), no próximo sábado (24). Na 19ª e última rodada, a Serpente folgará na LNF.