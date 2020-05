Live de Fogaça/Sperafico tem excelente repercussão

A live do piloto da Copa Truck Djalma Fogaça com o ex-piloto Milton Sperafico teve excelente repercussão nos meios do automobilismo de todo o País. Fogaça informa que foi uma das mais prestigiadas por pilotos, fãs do automobilismo e dirigentes.

Nas duas horas de conversa, os dois pilotos que mediram forças na Fórmula Ford na segunda metade da década de 1980 abordaram diversos assuntos, com destaque para o momento em que Djalma Fogaça disse estar estudando a possibilidade de se candidatar a deputado federal por São Paulo. Na sequência, Sperafico incentivou Fogaça a ingressar na política e destacou que o automobilismo precisa de uma bancada no Congresso Nacional para defender esse esporte que é muito importante para a economia do País, gerando emprego e impostos.

Sperafico frisou que será importante que o futuro presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) faça ações com presidentes de clubes e federações, visando atrair a atenção de prefeitos, governadores, deputados e senadores para angariar apoio ao esporte.

Respondendo a Fogaça e a perguntas de pilotos, Sperafico informou que colocou seu nome à disposição para novamente concorrer à presidência da CBA, mas disse que a decisão final será dos presidentes de federações. Muitos o têm procurado para hipotecar apoio e a definição acontecerá de forma natural, em uma reunião de todos os presidentes que defendem sua candidatura.

Sperafico também destacou que, caso venha a presidir a CBA, fará um trabalho muito forte de apoio à base, partindo do kart e categoria escolas, como a Fórmula 1.600, e trabalhará com montadoras para que categorias como Fórmula Ford, Fórmula Fiat e Fórmula Chevrolet voltem a fazer parte dos calendários nacionais.

Ele destacou ser importante que o Brasil volte a ter um piloto na Fórmula 1 e, por isso, as categorias de base são importantes. E também ressaltou que é a base que revela pilotos que, caso não consigam fazer carreira internacional, vão ingressar na Stock Car, na Copa Truck, na Porsche Cup, no Turismo Nacional e em outras categorias. E frisou que será importante a CBA ter um Departamento de Marketing atuante, elaborando projetos e buscando patrocínio para todas as categorias.

Autódromo

No primeiro fim de semana de atividades desde que a pandemia do coronavírus chegou ao Brasil, o Autódromo Zilmar Beux teve treinos de carros e motos. Na sexta-feira, treinou Marcelo Beux, com um Onix, que está preparando para disputar o Turismo Nacional, e a dupla Marcos Valandro/Renê Bordignon, que comprou o Gol de Marcelo Beux e planeja disputar o Metropolitano de Cascavel. No sábado, houve treinos coletivos de motovelocidade, com a participação de 12 pilotos. No domingo, treinaram Edson Massaro e Pedro Scheerer.

Fórmula 3

Dárcio dos Santos cancelou o treino que faria hoje e amanhã com sua equipe de Fórmula 3. Ele transferiu o treino para o próximo sábado e domingo.

Fernando Alonso

Com a vaga aberta na Renault, com a saída de Daniel Ricciardo, que no próximo ano estará na McLaren, o espanhol Fernando Alonso tenta negociar com a equipe francesa seu retorno à Fórmula 1. Mas, caso não consiga, diz que poderá disputar a Fórmula Indy ou o Mundial de Endurance.