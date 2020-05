Linhas do transporte coletivo são alteradas pela Cettrans/Transitar 

As linhas que terão alterações são as do Morumbi, Floresta, Riviera, Cancelli, Oeste–Sudoeste/Santo Onofre e Oeste–Sudoeste/Santa Cruz.

A mudança se deve ao fato de o transporte coletivo estar operando com praticamente sua capacidade total, mas a utilização dos veículos está bem reduzida. Algumas linhas estão com a demanda bem abaixo do que foi estabelecido, como medida de enfrentamento à Covid-19, que é a circulação com metade da capacidade de passageiros em cada veículo.

A Cettrans/Transitar informa ainda que mesmo com a alteração dos horários, os veículos continuarão a circular com no máximo 50% de sua capacidade.

Os novos horários já estão atualizados no site da Cettrans.