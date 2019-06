LIGA FUTSAL | Pato Branco em quadra nesta sexta

Dois dias depois de enfrentar o líder da Liga Nacional de Futsal, o Magnus, em Sorocaba (SP), em jogo válido pela rodada de ida da 2ª fase da Copa do Brasil, o Pato segue em São Paulo para enfrentar a Intelli nesta sexta-feira, pela 10ª rodada da LNF. O jogo está marcado para as 21h15, em São Carlos. Ainda pela 10ª rodada, no sábado o Cascavel atuará em casa contra o Jaraguá/SC, às 19h, enquanto o Marechal visitará o Tubarão em Santa Catarina, às 20h15. No domingo o Campo Mourão receberá o Atlântico, às 11h, enquanto na segunda-feira o Marreco fechará a rodada diante de seu torcedor contra o Magnus, às 20h15.