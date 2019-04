Liga Futsal: Embalado, Marechal recebe a Assoeva no Ginásio Ney Braga

Mal. Rondon – Vindo de goleada por 6 a 0 sobre o São Lucas pela Série Ouro do Paranaense, o Marechal Futsal recebe a Assoeva/Venâncio Aires (RS) nesta sexta-feira na estreia das equipes na Liga Nacional 2019. O jogo está marcado para as 19h30 no Ginásio Neu Braga, onde o time rondonense espera contar com grande torcida.

É que os comandos do técnico Paulinho Cardoso acumulam apenas resultados positivos em seus domínios neste ano. Antes da goleada aplicada no time de Paranavaí, na terça-feira, o Marechal havia goleado o Dois Vizinhos por 5 a 1, na estreia do Estadual.

No geral, em 2019, até no único jogo em que não venceu, o time rondonense mostrou bastante ofensividade, como nos empates por 3 a 3 com em Palmas pela 2ª rodada do Paranaense e com o Cascavel em partida amistosa.

Além desses jogos, o Marechal acumula vitórias na temporada contra o próprio Cascavel (3 a 1) e também o Toledo (7 a 0), em jogos amistosos, e também contra Marreco (2 a 1), Campo Mourão (4 a 3), e Apaf/Paranaguá (4 a 2), pela Copa Paranaguá, a qual se sagrou campeão. No acumulado do ano, foram 37 gols marcados em nove jogos, média superior a quatro por partida.