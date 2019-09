Lideranças cobram contorno viário de Palotina

Comitiva de palotinenses esteve reunida com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, para cobrar a continuidade das obras do contorno viário, paralisadas desde o fim do ano. O secretário assegurou que as obras terão sequencia tão logo o governo conclua o processo de indenização aos proprietários de terras por onde a rodovia do contorno passará.

Outra audiência foi com o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Romulo Marinho Soares. A pauta foi sobre a criação da Companhia da Polícia Militar em Palotina, pleito antigo que já tem o aval do governo e a disposição dos segmentos organizados da comunidade em formalizar parceria para ajudar na construção da sede. As lideranças argumentaram que a instalação da companhia é necessária para melhorar a segurança em Palotina e no entorno. O comando da PM e os deputados apoiaram as reivindicações e a comitiva retornou confiante de que as demandas serão atendidas.

. “As reivindicações formuladas atendem aos anseios da comunidade e são bandeiras defendidas há muito tempo pela comunidade. Estamos confiantes na sua concretização”, destaca o presidente da Acipa-Associação comercial e Industrial de Palotina, Láudio Soder ao lembrar que as demandas já tem sido defendidas com afinco pela administração municipal, com empenho do prefeito Jucenir Stentzler, e em inúmeros encontros realizados com deputados e representantes do governo em Palotina.