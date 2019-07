LICITAÇÃO – Novo reservatório de água

Tiveram início nessa sexta-feira (19) as obras da base que dará sustentação a um novo reservatório de água para a sede de Tupãssi. A empresa vencedora do processo licitatório para a construção da base e profissionais do Município acompanha todo o trabalho. Depois de finalizada a base, ela receberá um novo reservatório com capacidade de 200 mil litros. O investimento para a construção da base e a aquisição do reservatório soma aproximadamente R$ 200 mil. O processo licitatório de contratação para a execução dos serviços está disponível na integra no endereço: www.tupassi.pr.gov.br, no link “Processos Licitatórios”.