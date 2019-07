Licença para explorar estacionamento na Expo Rondon com desconto pode ser paga até amanhã 

Interessados em explorar a atividade de estacionamento durante a Expo Rondon 2019 têm até a quarta-feira (24), para se inscrever junto ao Setor de Protocolo, na Secretaria de Fazenda. Até esta data, para pagamento à vista, haverá o desconto de 85% no valor da licença.

Conforme tabela anexa à Lei, os valores serão calculados observando os espaços explorados:

Até 500 m² = 2 VR (Valor de referência) R$ 331,30.

De 500 a 1000 m² = 3 VR (Valor de referência) R$ 496,95

Acima de 1000 m² = 4 VR (Valor de Referência) R$ 662,60

Com o desconto, os valores ficarão da seguinte forma:

Até 500 m² = R$ 49,70.

De 500 a 1000 m² = R$ 74,54

Acima de 1000 m² = R$ 99,39

O desconto é uma novidade para este ano, através da Lei nº 117/2018, feita a pedido do prefeito Marcio Rauber e aprovada na Câmara de Vereadores no final do ano passado, concederá para pagamentos à vista da licença, um desconto de 85%.

ESTACIONAMENTO

Também foi abordado na reunião que os valores praticados nos estacionamentos para os visitantes da festa serão de R$ 10,00 para motos, R$ 25,00 para carros pequenos e R$ 30,00 para camionetes.