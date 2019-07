Libertadores: Inter, Fla e Furacão iniciam o mata-mata

Montevidéu – Um dos principais confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América, Nacional X Internacional tem muita tradição envolvida no duelo: cinco taças da principal competição do continente, sendo três do lado dos uruguaios e duas dos brasileiros.

O Internacional faz grande temporada, tendo sido vice-campeão gaúcho e aparecendo nas primeiras posições do Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil. Na Libertadores, ficou em primeiro lugar do Grupo A, mostrando que é um dos favoritos ao título da competição.

O Nacional também fez boa campanha, conquistando 13 pontos dos 18 possíveis. Mesmo assim, o clube foi segundo lugar de seu grupo. A partida será no Estádio Parque Central, em Montevidéu, nesta quarta-feira, às 19h30.

Athletico X Boca

A rivalidade entre brasileiros e argentinos entra em campo mais uma vez neste duelo entre Athletico e Boca Juniors, às 21h30 de hoje. A previsão é de Arena lotada.

O encontro entre rubro-negros e xeneizes será uma espécie de tira-teima: na fase de grupos, vitória do Boca (2 a 1) na Argentina e do Athletico (3 a 0) em casa na ida.

Mais forte quando joga em casa, o Furacão sabe da importância de fazer um bom resultado diante de sua torcida. Um bom resultado hoje lhe dará alguma tranquilidade para o jogo de volta, na próxima semana, em La Bombonera.

Já o Boca sabe da dificuldade que é jogar na Arena da Baixada e tentará cozinhar o duelo ao máximo tendo em mente que o empate será um grande resultado.

Emelec X Fla

O primeiro desafio de Emelec e Flamengo será hoje, a partir das 21h30 (de Brasília, no Estádio George Capwell, em Guayaquil. O duelo tem um curioso embate de técnicos europeus, com o português Jorge Jesus pelo Flamengo e o espanhol Ismael Rescalvo no Emelec.

O Flamengo foi líder do seu grupo e teve uma campanha melhor que o Emelec na primeira fase, mas entra em campo pressionado depois de tantos tropeços nos mata-matas da Libertadores e vai precisar lidar com nada menos que quatro desfalques. Vitinho e Everton Ribeiro foram vetados pelo Departamento Médico. O uruguaio Arrascaeta também já vinha lesionado, enquanto o lateral Pará está suspenso e deve ser substituído por João Lucas, ex-Bangu. No ataque, o Fla contará com a força de sempre do trio Berrío, Bruno Henrique e Gabigol.