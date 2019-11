LFP | Foz Cataratas recebe Marreco em jogo decisivo

Duelo que definiu o time do oeste como campeão paranaense em 2018 e que tem o time do sudoeste em vantagem na LFP (Liga Futsal Paraná) deste ano, Foz Cataratas x Marreco apontará neste sábado (16) mais um semifinalista da competição criada este ano no Estado. O duelo de volta das quartas de final da LFP está marcado para as 20h, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. O Marreco venceu o jogo de ida por 3 a 1, o que lhe dá a vantagem do empate. Já o Cataratas precisa vencer para levar a disputa da vaga aos pênaltis. Para isso, contra com o apoio da torcida, que têm lotado as arquibancadas em Foz. Na próxima sexta-feira (22), o time iguaçuense receberá o Umuarama para decidir o primeiro finalista da Série Ouro 2019.