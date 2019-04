Leites conduz 1ª reunião da nova gestão

Marechal Cândido Rondon – Na manhã dessa terça-feira (9), a Acimacar (Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon) realizou a primeira reunião com os novos membros da diretoria, empossados na semana passada para a gestão 2019/2020.

O presidente da entidade, Ricardo Leites, iniciou os trabalhos agradecendo a presença dos vice-presidentes e diretores.

O 2º vice-presidente da entidade, Gerson Jair Fröehner, apresentou à diretoria o organograma das entidades associativistas as quais a Acimacar é ligada: Caciopar (Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná), Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) e CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil). “No âmbito da Caciopar, que congrega 46 Associações Comerciais de 54 municípios da região, nós estamos à frente da microrregião três, que, entre tantas demandas, foram elencadas duas bandeiras principais: a questão indígena e da BR-163”, mencionou.