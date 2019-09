Leismann deixa direção do HU para disputar eleições na Unioeste

A direção-geral do HU (Hospital Universitário) de Cascavel ainda não tem nome definido. Desde a saída de Edison Luiz Leismann – oficialmente no último dia 6 -, a função está sendo respondida interinamente pelo diretor administrativo, Rodrigo Suzuki.

Leismann deixou o cargo para se dedicar às eleições à Reitoria da Unioeste, que acontecem no dia 22 de outubro.

Na próxima semana, de segunda a sexta-feira (16 a 20), os candidatos que vão concorrer a um dos 21 cargos eletivos da Unioeste precisam registrar as chapas. Além de reitor e vice-reitor, serão eleitos cinco diretores de câmpus e 14 diretores de centros distribuídos nos cinco câmpus da universidade. A eleição será no dia 22 de outubro. A comunidade acadêmica da Unioeste (que inclui o HU) é formada por 16.500 pessoas.