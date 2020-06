Legião da Boa Vontade entregará cobertores, cestas de alimentos e kits de limpeza em Foz do Iguaçu

Além de enfrentar os efeitos da crise causada pelo novo coronavírus, a chegada da estação mais fria do ano, o inverno, também castiga as famílias mais vulneráveis. Para continuar prestando socorro às famílias, a Legião da Boa Vontade (LBV) está reforçando ainda mais a sua ação emergencial.

Desde o início da pandemia, a LBV vem provendo as famílias atendidas por ela e também as assistidas por organizações parceiras com alimentos e itens essenciais para limpeza e higiene. Agora, a Instituição inicia mais uma mobilização, a campanha Diga SIM!, a fim realizar a entrega de cobertores a famílias que sofrem com as baixas temperaturas dessa época do ano.

Em Foz do Iguaçu, famílias atendidas pela LBV, pelo CRAS Oeste e pelo Lar de Velhinhos serão beneficiadas com a entrega de 200 cobertores novos. Além disso, os inscritos nos programas socioassistenciais do Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição, também receberão 50 cestas de alimentos e 50 kits de limpeza. As entregas acontecerão no dia 17 de junho, a partir das 9 horas, na Rua Damião Ferreira do Nascimento, 185, Polo Centro.

Vale ressaltar que a entrega das doações ocorrerá de forma organizada para evitar aglomerações, respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas com o uso de máscaras, de luvas e de álcool em gel 70%, como recomendam os órgãos oficiais de saúde para prevenir qualquer contágio com o novo coronavírus.