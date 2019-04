Lecheta associado honorário

Ex-piloto e antigomobilista cascavelense, Pedro Lecheta receberá da Avac (Associação de Veículos Antigos de Cascavel) o título de Associado Honorário, em cerimônia a ser realizada tradicional exposição de veículos antigos que anualmente ocorre na Festa do Trabalhador, no Seminário São José, no dia 1º de maio.

A definição pela honraria foi definida no último fim de semana, durante reunião da diretoria da Avac que aprovou o pedido feito pelo presidente da entidade, Vanderlei Morais.

Pedro Lecheta receberá o título como forma de reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos no automobilismo, bem como para o antigomobilismo de Cascavel e região.

“É importante reconhecer a história dessa lenda viva e tê-lo como membro é uma honra ainda maior. Depois da fundação é a primeira vez que a Avac concede a uma pessoa tal título, retificando que a trajetória da pessoa contribui para o crescimento da cultura antigomobilista”, disse Vanderlei.