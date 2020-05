Lacen de Cascavel realiza os primeiros testes para a covid-19

Nessa quinta-feira (7), o Lacen (Laboratório Central) de Cascavel apresentou os primeiros resultados dos testes do novo coronavírus com os novos equipamentos de PCR que foram adquiridos semana passada.

Nesta semana, servidores do Lacen do Município realizaram um treinamento com as novas máquinas. Durante a atividade, 12 amostras foram analisados e todos testaram negativo para a covid-19.

Ontem, as mesmas amostras foram testadas novamente, para que houvesse o laudo definitivo dos exames aos pacientes. Seguindo o protocolo de treinamento da empresa sul-coreana, que é a responsável pelos equipamentos.

Após o segundo teste, foi confirmado que os 12 casos realmente não possuem o novo coronavírus

As amostras são coletadas no Lacen, através da coleta externa, das UPAs ( Unidades de Pronto Atendimento) e hospitais. Elas são mantidas em um freezer a 31°C negativos até o horário do ensaio do exame.

Uma vez retirada do freezer, os cientistas devem esperar a amostra voltar a temperatura ambiente para ser encaminhada até sala de fisiologia molecular. Dessa maneira, a amostra é preservada como se fosse retirada do paciente no mesmo dia, garantido maior eficácia na hora da testagem.