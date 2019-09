Kussakawa e os pequenos universos submersos

Para perceber atentamente o trabalho de Fabian Kussakawa é preciso não apenas sensibilidade, mas uma habilidade para transportar-se aos seus pequenos cenários naturais, submersos em água.

Adepto do aquapaisagismo, o tecnólogo em informática, encontrou na curiosa prática uma maneira de expressar a arte de transformar aquários em jardins submersos e buscar sossego para os dias estressantes. A técnica de ornamentar aquários data da era vitoriana, quando surgiram os primeiros registros. Mas o aquapaisagismo, é mais recente surgindo em 2001 com o trabalho do fotógrafo japonês Takashi Amano.

Assim, fotografar as paisagens submersas criadas em aquários a partir de paisagismo, alçou voos maiores com a popularização da técnica através de concursos internacionais, criados pelo próprio Amano.

Mas aquapaisagismo parece ainda maior que isso. Para sua prática é preciso conhecimento em diferentes áreas, que passeiam pela botânica, biologia, fotografia e design. “Tem que ter conhecimento para entender o metabolismo de plantas e peixes, entender de doenças, temperatura, química, e para flora desde o espectro de luminosidade, temperatura da lâmpada para atender a necessidade da planta pois se não tiver, não irá desenvolver. Precisa ter preparo de nutrientes com substratos e fertilizantes, e depois disso a gente acaba tendo conhecimento para poda, como se fosse bonsai. Unindo os conhecimentos é possível prever o crescimento dessas plantas”, explica o aquapaisagista.

A observação requer tempo e claro, muita dedicação. Antes de montar cada aquário, estudos de ao longo de meses são feitos, até materializar o que mandou a imaginação. “Além de tudo isso é feito estudo com desenho, e depois aplico em escalas no aquário, envolve regra de terço, estudo sobre parte artística de grandes artistas que fazem a composição fotográfica. Precisa passar a dramaticidade, a cor”.

Um ano depois de montar seus primeiros aquários, Kussakawa foi convidado a participar de competições. “Na primeira fiquei em 20º, mas no ano seguinte fiquei em terceiro. Foi então que me senti que poderia participar dos concursos internacionais também”.

Fora do país viu também uma maior difusão da prática , especialmente na Ásia e Europa. Em 2018 foi convidado a ser juiz de um concurso na Indonésia, quando observou técnicas apuradas de montagem em tempo real dos aquários. “Foi um aprendizado grande e valioso, conhecer novas técnicas”, comentou. Hoje também ministra palestras e workshops sobre o tema.

Além da montagem, uma importante premissa de avaliação dos trabalhos é através de fotografias. As imagens devem representar o que cada trabalho carrega com precisão, e atender a normas dentro de categorias que diferem entre retratos da natureza e formas abstratas da natureza.

Dedicando duas horas diárias à prática, Kussakawa já desenvolveu dezenas de trabalhos e integrou competições ao redor do mundo, mas sem patrocinadores. “A maior dificuldade hoje está em divulgar o trabalho no país, e na cidade. Muita gente não conhece”.

Aos curiosos, uma breve visita ao Flickr (https://www.flickr.com/photos/fabianpk/22388279763/) do aquapaisagista já é suficiente para aguçar a curiosidade. Em casa, onde mantém um espaço específico para a prática, aquários de variadas dimensões são montados e desmontados com frequência. “Aqui não consigo vender o que produzo, não há mercado”. Mesmo com essa restrição, a produção é contínua.

Para o artista, o fluxo do trabalho é essencial porque deseja se desafiar, inovar. “As pessoas esperam pelos trabalhos com certo nível de qualidade, a gente acaba virando referência sem querer virar, quando os resultados saíram e isso gerou compromisso com certo padrão de qualidade, vi que era preciso dedicação, desafio. Hoje procuro surpreender as pessoas” .

Além deste, outro desafio mais recente é buscar patrocínio para uma viagem de premiação em Taiwan, que acontece no início da segunda quinzena de outubro.

PARTICIPAÇÕES COMO JUÍZ

PAC 2019 (Polonia – Concurso Nacional de Aquapaisagismo)

RONAC 2019 (Romenia – Concurso Nacional de Aquapaisagismo)

CPAQ 2019 (Brasil – Concurso regional São Paulo de Aquapaisagismo)

AQUAJAYA 2018 (Indonésia – Concurso ao vivo de aquapaisagismo)

CPA 2017 (Brasil – Concurso regional Paranaense de Aquapaisagismo)

CAPA 2015 (França – Concurso Internacional Aquapaisagismo França)

AAC 2015 (Tailandia – Concurso Internacional Aquapaisagismo Tailandia )

COPAP 2014 (Brasil – Concurso regional Paraense de Aquapaisagismo)

CPAQ 2014 (Brasil – Concurso regional São Paulo de Aquapaisagismo)

IBAC 2012 (Bulgaria – Concurso Internacional Bulgaria Aquapaisagismo)

HAC 2012 (Hungria – Concurso Nacional Hungria Aquapaisagismo)

AAC 2010 (Espanha – Concurso Internacional Aquapaisagismo Espanha)

CONQUISTAS

3 vezes campeão Brasileiro e 2 vezes terceiro lugar no concurso CBAP.

* Bronze no Mundial de TAIWAN ISTA

* Top 30 no Mundial do Japão IAPLC.

* Top 30 no Mundial da Rússia ROAPLC.

* Campeão Mundial nos Estados Unidos (AGA- Aquatic Gardeners Association’s), duas vezes vice, e duas vezes bronze.

* Terceiro lugar no Concurso Mundial da Europa ASE