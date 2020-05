Kart em Paulínia(SP), piloto faz-tudo e familia Fittipaldi

Cauã Mendes venceu em Paulínia

O Kartódromo San Marino, em Paulínia (SP), recebeu no último fim de semana mais uma etapa do Campeonato F-Racers. O evento foi marcado por ótimas atuações do paulista Cauã Mendes (GO! Motorsport Preparadora de Motores Premium/Scuderia Marcelino). Ele disputou as categorias 2T Graduados e a F-400. Largou na pole da Graduados e venceu as duas baterias, assumindo a liderança. Na F-400, largou em oitavo e, depois de boas atuações nas duas baterias, conquistou o segundo lugar. “Foi um fim de semana muito positivo, com uma vitória muito importante e resultados significativos em duas categorias de motorização bem diferentes entre si”, analisa Cauã Mendes.

André Firak, um dos últimos pilotos faz-tudo

O automobilismo de Cascavel viveu uma grande fase na década de 1980. Foi rico de pilotos de qualidade e de histórias fantásticas. Um desses pilotos foi André Firak, hoje com 77 anos, mas com boas recordações dos tempos em que desafiou o Bacião do autódromo cascavelense.

Firak ingressou no automobilismo já com 40 anos e foi impulsionado por um grupo de amigos, liderados por Newton, ex-dono da Poderauto Peças. Começou com um Chevette, mas logo mudou para a Hot Fuscas, categoria que ficou até encerrar a carreira em 1988.

Funcionário do Incra, Firak chamava a atenção onde chegava por estar sempre sorrindo, contando piadas e falando de suas viagens com a moto, a “Matuzalenha”, companheira de 60 anos de aventuras, mas que foi vendida há pouco tempo e para longe. “Vendi a moto para Minas Gerais para não vê-la nas ruas de Cascavel”, revela Firak.

Nas sete temporadas que disputou, Firak teve como melhor resultado o título de vice-campeão paranaense de Hot Fuscas de 1985. “Perdi o título porque não pude participar de uma etapa. Não me lembro nem por que foi. Mas não deixa de ser um resultado que me orgulha muito”, acentua.

Firak diz que participou do automobilismo em uma época muito competitiva. Enfrentou adversários do nível dos Speraficos (Dilso e Eloi, de Toledo); José Edison Bento e Rui Lorenzetti, de Cascavel; Olívio Zago, Toninho Correia da Luz e Sebastião Correia da Luz, de Campo Grande (MS); Célio Zangrande, de Francisco Beltrão; e outros. Ele se considera um dos últimos pilotos faz-tudo. “Eu fazia tudo no carro… era o mecânico, o chapeador para consertar as pancadas e o pintor que enfeitava a máquina. Fui um piloto de médio para bom. Pouco andava na frente, mas nunca era o último. Estava sempre no bolo, enroscando com um, com outro, mas vivi uma fase boa do automobilismo. Era uma época romântica, que corríamos por prazer, pela bagunça do fim de semana de corrida, em que juntávamos as famílias no autódromo, fazíamos churrascos. Éramos felizes”, destaca Firak.

Fazendo um comparativo do automobilismo de sua época para hoje, Firak acha que hoje está mais fácil ser piloto porque os carros evoluíram muito, é tudo eletrônico. “Quando corri, o piloto que entendia de mecânica se destacava porque conseguia acertar o carro mais rápido e muitas vezes criava acertos que faziam a diferença”, finaliza Firak.

Pietro Fittipaldi

A F-1 realizou domingo, de maneira virtual, o GP de Mônaco 2020, a exemplo do que tem feito nos últimos domingos que a categoria correria nesta temporada. E Pietro Fittipaldi conquistou a pole position mais cobiçada do ano, competindo com a Haas, equipe com a qual tem contrato de piloto reserva e de testes em 2020. Com oito titulares da F-1 na competição, Pietro foi o mais rápido sob chuva. O piloto da Haas marcou 1m22s406, mais de quatro décimos de segundo mais veloz que o segundo colocado, George Russell, da Williams. O pódio acabou escapando para o brasileiro após uma largada complicada, em que perdeu três posições, e também com a estratégia de ficar com pneus médios na primeira parte da corrida, que acabou sendo realizada com pista seca. Ele terminou a prova em quarto.

Ferrari

Cresce cada vez mais os boatos de que a Ferrari estará na Fórmula Indy na temporada de 2022.