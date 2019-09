Justiça de Toledo denuncia 16 pessoas por tráfico de drogas e outros crimes

O Ministério Público do Paraná, por meio da 6ªPromotoria de Justiça de Toledo, no Oeste do estado, apresentou denúncia criminal contra 16 pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munições de arma de fogo. Os réus foram identificados no âmbito da Operação Dione, ação deflagrada em julho deste ano pela Polícia Civil do Paraná.

De acordo com a apuração do MPPR e do Núcleo de Inteligência Policial de Toledo, os criminosos mantinham uma empresa de fachada, utilizada como subterfúgio para a venda de drogas, de modo a não despertar a atenção. Foram apreendidos na época da operação 3,445 kg de cocaína, armas e munição, em uma ação que culminou no cumprimento de dez mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão, com a participação de 80 policiais.