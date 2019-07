PCPR deflagra operação “Dione” e desmantela associação para o tráfico em Toledo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na segunda-feira (15), a operação “Dione”, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na cidade de Toledo e região. Cerca de 80 policiais participaram da ação que cumpriu 29 mandados judiciais, sendo 10 de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão.

Ao todo 10 pessoas foram presas, dois adolescentes apreendidos e no decorrer das buscas foram encontradas drogas, dinheiro, veículos e demais objetos relacionados ao tráfico de drogas na região.

As investigações duraram aproximadamente dois meses. De acordo com as diligências, além de fornecer drogas diretamente a usuários, os suspeitos também atuavam no abastecimento de entorpecente em diversos pontos de venda de drogas na cidade.

A operação foi batizada como “Dione” em alusão ao filme “Meu nome não é Jhony”, em que um jovem da alta sociedade se envolve com o tráfico de drogas.

Os presos na ação responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.