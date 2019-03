Justiça condena Estado a reformar Wilson Joffre

O governo do Paraná foi condenado pela Justiça a reformar o prédio do Colégio Estadual Wilson Joffre, que fica no Centro de Cascavel.

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público ainda em 2010 e no início deste mês o juiz Eduardo Villa Coimbra Campos decidiu: o Estado está obrigado a cumprir dezenas de adequações no prédio, inclusive elaborar um plano de segurança contra incêndio.

Na ação, o Ministério Público apontou falhas “nas condições de higiene, saúde, segurança e acessibilidade dos alunos e funcionários (…) o prédio também não oferece segurança adequada contra incêndios, ferindo o direito fundamental à vida e saúde e violando normas de proteção”.