Júnior Flores encerra ano de ouro nas 500 Milhas de Kart

O sábado será especial para José Flores Júnior, atual campeão brasileiro de kart na categoria Novatos. Ele encerra um ano de ouro no kartismo, disputando as 500 Milhas, com largada às 10h, no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, Região Metropolitana de São Paulo.

Júnior Flores estará na pilotagem do kart 112 da equipe Iguaçu Racing Team, tendo como companheiros Rafael Smaniotto, Guilherme Zimmermann, Nicolas Zaparolli e Arthur Rossafa, todos de Foz do Iguaçu. Smaniotto também é campeão brasileiro, uma vez que ganhou o título em julho, em Cascavel, no Paraná.

Júnior Flores teve um ano de ouro em 2019, competindo na categoria Novatos. Na preparação para o Campeonato Brasileiro, conquistou o título do Campeonato Metropolitano de Cascavel; em julho se sagrou campeão brasileiro; foi quinto na Copa Brasil disputando o título até a última volta, e no último dia 7 sagrou-se vice-campeão pelo segundo ano consecutivo das 4 Horas de Kart de Foz do Iguaçu.

Sobre as 500 Milhas, Júnior Flores destaca que é uma competição tradicional, que todo piloto de kart sonha disputar.

Estarão na pista os melhores pilotos do País, muitos deles competindo ou que passaram nas principais categorias do automobilismo mundial. “A expectativa é muito boa. Nos preparamos em Foz e, por ser uma prova longa, o importante é não se envolver em acidentes e poupar o equipamento no início da prova”, frisa Júnior Flores.