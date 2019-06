Junho da Família: criança entra de graça no Dreamland

Foz do Iguaçu – Em junho, o complexo Dreamland está com um preço especial. Moradores de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú, Cidade do Leste e municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional terão tarifa econômica para as quatro ações: Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Dreams Ice Bar e Maravilhas do Mundo.

Na promoção, crianças de até seis anos de idade não pagam para conhecer as atrações Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Vale dos Dinossauros. Já para crianças de sete a 12 anos, o valor é de apenas R$ 10 para cada um dos três atrativos.

A condição especial faz parte da campanha Junho da Família e vai até o dia 30 deste mês. Para validar, é preciso apresentar comprovante de residência ou título de eleitor. Mais informações podem ser consultadas no canal gratuito 0800 200 2019 e ainda pelo e-mail contato@grupodreams.com.br.

Confira quais cidades participam da promoção:

Capanema; Capitão Leônidas Marques; Céu Azul; Cidade do Leste (PY); Diamante D’Oeste; Entre Rios do Oeste; Foz do Iguaçu; Guaíra; Itaipulândia; Lindoeste; Marechal Cândido Rondon; Marques; Matelândia; Medianeira; Mercedes; Missal; Mundo Novo (MS); Pato Bragado; Puerto Iguaçu (ARG); Ramilândia; Santa Helena; Santa Lúcia; Santa Tereza do Oeste; Santa Terezinha de Itaipu; São José das Palmeiras; São Miguel do Iguaçu; Serranópolis do Iguaçu; Terra Roxa e Vera Cruz do Oeste.