JUDÔ | Brasileiros sobrem ao pódio na Europa

A judoca brasileira Beatriz Souza (foto) conquistou a medalha de ouro no Aberto de Odivelas, em Portugal, na categoria pesado (acima de 78 kg), ao vencer a japonesa Maya Akiba. O resultado rendeu à brasileira mais 100 pontos no ranking mundial classificatório para Tóquio 2020. Ela é a número 7 do mundo. Além do ouro de Bia, Larissa Pimenta foi bronze em Portugal, enquanto Phelipe Pelim (60 kg) foi campeão e Allan Kuwabara (60 kg) ficou com o bronze na Bulgária, onde parte da seleção brasileira competiu Aberto de Sofia. As competições serviram como preparação para o evento mais importante do mês, o Grand Slam de Paris, que terá início sábado (8).

