Judô brasileiro abre Grand Prix com medalhas

Rio de Janeiro – O judô brasileiro começou sua campanha no Grand Prix de Tbilisi com três pódios, ontem, na Geórgia. O melhor resultado veio com Rafaela Silva, que conquistou a prata. Além dela, Nathália Brígida (48 kg) e Larissa Pimenta (52 kg) também foram ao pódio, conquistando medalhas de bronze.

Sétima colocada no Ranking Mundial, Rafaela chegou à Tbilisi como uma das cabeças de chave da categoria e confirmou o favoritismo vencendo todas as lutas das preliminares. Primeiro, derrotou a belga Mina Libeer, por waza-ari, e avançou às quartas, onde superou a cazaque Sevara Nishanbayeva, por ippon. A semifinal foi a reedição da final do Campeonato Mundial Militar de 2018 com a francesa Helène Receveaux e, novamente, Rafaela levou a melhor, projetando a adversária duas vezes em menos de um minuto para chegar à final com mais um ippon.

A decisão pelo ouro com a kosovar Nora Gjakova, número dois do mundo, foi equilibrada e definida nas punições. Rafaela investiu nos contra-ataques que vinham dando certo ao longo da competição, mas não teve sucesso dessa vez e acabou sendo punida três vezes.

A medalha de prata foi avaliada positivamente, pois foi a terceira final disputa por Rafael em cinco competições este ano.

O Grand Prix de Tbilisi continua no fim de semana com mais brasileiros no tatami. Neste sábado, será a vez de Marcelo Contini (73 kg), Eduardo Barbosa (73 kg) e Maria Portela (70 kg) lutarem por um lugar no pódio do GP. E, por fim, no domingo, lutarão Rafael Macedo (90 kg), Rafael Buzacarini (100 kg) e Beatriz Souza (acima de 78 kg).