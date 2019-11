Jovem denuncia tio por estupro

Na madrugada de domingo(03), uma jovem, 23 anos, procurou a PM da base UPS Sul, relatando que havia sido estuprado por seu tio, 30 anos, que forçou o ato mediante ameaça de morte, com uso de uma faca.

A vitima procurou ajuda com amigas que a encaminharam para aquela unidade militar. Diante dos fatos, equipes policiais se dirigiram até o bairro Neva, local dos fatos, onde tomaram as providências necessárias, tendo realizado a prisão do autor, que foi conduzido para a 15ª SDP, onde a Autoridade Policial de Plantão o autuou por estupro, sendo recolhido na Cadeia Pública de Cascavel – Depen.

O inquérito policial segue agora sob a responsabilidade da Delegacia da Mulher. Considerando as características dos fatos, se impõe o sigilo de justiça, não havendo concessão de entrevista ou outros detalhes do caso.