JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS: Em Brasília, acadêmicos conquistam ouro e prata

Atletas que representaram a Unipar de Toledo nos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros) voltaram contentes de Brasília. Alisson Vasconcellos e Eduardo Henrique Vaz, acadêmicos do curso de Educação Física, disputaram na categoria badminton. Para participar, os atletas receberam apoio da Unipar. Alisson foi tetracampeão na categoria simples, ganhando a final novamente contra o atleta da Mackenzie de São Paulo, Matheus Cutti. A modalidade foi disputada por 55 atletas, de 23 universidades do país. Competindo na categoria em dupla, Eduardo Vaz, junto com Alisson, trouxe a medalha de prata.