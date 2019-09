Jogos do COB começam hoje

Competição que movimentará mais de mil pessoas nesta semana em Cascavel, os Jogos Escolares da Juventude dão início às disputas da fase regional Amarela nesta terça-feira, com programação pela manhã e à tarde em oito locais. O basquete será disputado no Instituto Federal do Paraná e no ginásio da Unopar; o futsal no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto e no CIE Alice Martelli; e o handebol e o vôlei em quatro quadras do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz.

A competição contará com alunos-atletas de 12 a 17 anos de escolas de Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Santa Catarina não participa por ser a sede do evento nacional, em novembro, em Blumenau.

Ao todo, as delegações dos oito Estados participantes reúnem 844 pessoas, sendo 726 atletas. A eles se somam mais de 100 árbitros e 70 voluntários, que ficarão até sexta-feira (6) em Cascavel.

EQUIPES PARANAENSES

O Estado do Paraná está representado por 10 equipes nos Jogos Escolares da Juventude, em Cascavel:

Categoria 15 a 17 anos

Basquete masc. do CE Frentino Sackser/Mal. C. Rondon

Vôlei fem. do CE Água Verde/Curitiba

Vôlei masc. do CE Fazenda Velha/Araucária

Categoria 12 a 14 anos

Basquete fem. do Colégio Passo a Passo/Terra Rica

Basquete masc. do Colégio Positivo Júnior/Curitiba

Futsal fem. do CE João Paulo II/Arapoti

Futsal masc. do CE Lúcia de Oliveira Schoffen/Altônia

Handebol masc. do CE Leonilda Papen/Mercedes

Vôlei fem. do Colégio Santa Terezinha/Guarapuava

Vôlei masc. do Colégio Dom Bosco/Maringá