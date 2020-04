Jogos de futebol vão voltar “em breve”, diz secretário do governo federal

Brasília – O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, afirmou nessa segunda-feira que o governo federal está em contato com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e com os clubes para organizar a retomadas dos jogos. Carlos da Costa disse que não há uma data para isso, mas ressaltou que isso deve ocorrer “em breve”.

“Estamos conversando com a CBF e com os clubes para garantir que os protocolos sejam adequados para termos tempo de implementar. Mas o que a gente pode dizer é que isso será em breve. O povo brasileiro está em casa, quer assistir ao seu jogo de futebol, e os campeonatos têm que continuar. Óbvio, assim que as condições forem propícias, eles vão continuar”, disse, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

Outro setor citado pelo secretário como um dos que devem ser reabertos em breve é o de bares e restaurantes. Carlos da Costa ressaltou, no entanto, que nos dois casos haverá um protocolo e que a prioridade é garantir a saúde. “Nós precisamos de produção. Precisamos jogar futebol, precisamos reabrir bares e restaurantes, precisamos reabrir indústrias que foram fechadas, precisamos voltar a produzir”.

Questionado sobre se a retomada das partidas está sendo discutida com estados e municípios, o secretário afirmou que isso não é necessário porque os jogos serão com portões fechados. “A ideia não é fazermos um grande evento esportivo porque os portões vão estar fechados. Então, é um evento com relativamente poucas pessoas. Não vai ser aberto à população, vai ser um evento privado, restrito”.