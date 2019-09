Jogos de Aventura e Natureza chegam aos lindeiros

Depois do litoral, agora é a vez de as cidades localizadas às margens do reservatório de Itaipu se tornarem cenário dos Jogos de Aventura e Natureza. A etapa lindeira da competição começa nesta sexta-feira (6) e prossegue até 15 de setembro em cinco cidades do Oeste. A promoção é do Governo do Paraná, com patrocínio da Itaipu Binacional.

A programação inédita inclui balonismo, shows musicais, slackline, entre outros. Além de modalidades mais tradicionais, como vôlei de praia, futebol, futevôlei, aquathlon e beach soccer, o evento terá atrações radicais, como mountain bike, skate, wakeboarding, BMX e paraquedismo. Em algumas cidades, a comunidade também poderá participar de clínicas de stand up paddle e canoa havaiana.

Os Jogos de Aventura e Natureza, que mesclam esporte e turismo, têm como proposta divulgar a região e consolidar o Paraná como um grande destino de viagem, além de fomentar a economia paranaense.

Céu colorido

O show de abertura será em Mercedes, no sábado (7), quando o município comemora 27 anos de emancipação política. A programação inclui show da Banda que Voa, passeio cativo de balão, muro de escalada e slackline. A festividade terá início às 13h30, no estádio municipal de Mercedes.

Já os torneios esportivos começam em Terra Roxa e Mercedes, com vôlei de praia, de sexta-feira (6) a domingo (8). Depois, Guaíra recebe a corrida rústica, também no domingo (8), data em que Marechal Cândido Rondon terá o Futebol das Estrelas.

A programação retorna no fim de semana seguinte, com mais atividades em Guaíra e também em Pato Bragado, Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste. A agenda está disponível na internet, por meio do link http://jogosaventuraenatureza.com/agenda

A etapa lindeira completa abrange Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa. Todos os municípios integram a área de influência da Itaipu Binacional.