Com a participação de cerca de 350 integrantes da “melhor idade”, teve início nessa segunda-feira a 1ª edição dos Jogos da Terceira Idade de Cascavel.

A programação começou com uma caminhada na Avenida Tancredo Neves, pela manhã, enquanto à tarde os participantes se reuniram na Asservel para disputar partidas de cacheta, dominó e truco.

Nesta terça-feira haverá concurso de dança, a partir das 14h, também na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel. Amanhã e quinta-feira as disputas serão pela bocha, na sede campestre do Clube Comercial, e de canastra, na Asservel, a partir das 13h30 em ambos os dias.

Na sexta-feira, último dia dos Jogos da Terceira Idade, as atividades serão no auditório da Prefeitura, com teste de conhecimento (13h30), palavras cruzadas (14h30) e premiação às equipes vencedoras, às 16h.