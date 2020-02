Jogo isolado da rodada de Carnaval

Curitiba – Em partida isolada da oitava rodada do Campeonato Paranaense, o vice-líder Coritiba enfrenta o Cianorte nesta sexta-feira (21), às 20h, no Couto Pereira.

Depois da derrota por 3 a 2 para o Cascavel CR e a eliminação para o Manaus, na Copa do Brasil, a semana do Coxa tem sido conturbada. “A pior semana da minha vida… tivemos dois jogos que fomos ruins. É difícil, mexe com a cabeça do grupo… temos que fazer por merecer para sair dessa”, admite o zagueiro Rhodolfo, no CT da Graciosa, no último treino antes da partida desta sexta.

O técnico Eduardo Barroca trabalha com a possibilidade da entrada de Giovanni Augusto, atleta que chegou no início deste mês ao CT da Graciosa. O jogador de 30 anos ainda não estreou pelo Coxa e vem fazendo intensa preparação para estar em condições físicas ideais.

Essa será a 23ª vez que as duas equipes se enfrentam na história. Desse total, o Coxa leva a vantagem de 13 vitórias contra apenas três do Cianorte. Foram seis empates. A última vez que o Alviverde enfrentou o Leão do Vale foi em março de 2018, pela mesma competição, e o jogo terminou com a vitória coxa-branca com goleada: 4×0.