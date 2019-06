JetSmart inicia voos em Puerto Iguazu

A JetSmart Airlines, companhia de baixo custo, iniciou a operação das mais novas rotas na Argentina. A empresa chilena manterá voos de Puerto Iguazu, fronteira com Foz do Iguaçu, com a capital Buenos Aires e Salta, outro destino turístico do país vizinho. As ligações foram apresentadas, ontem (18), por representantes da JetSmart para o trade turístico da Terra das Cataratas.

Os voos sairão quatro vezes por semana (quarta, quinta sábado e domingo) de Puerto Iguazu para o aeroporo El Palomar, em Buenos Aires, a partir de julho. Até o final do mês a empresa mantém três frequências nesta rota. A ligação de Iguazu para Salta, no norte do país vizinho, será ofertada aos passageiros duas vezes por semana (quartas e sábados).

As operações serão realizadas com a aeronave Airbus A320, com capacidade para 140 passageiros. A empresa tem a mais nova frota desse modelo de avião na América do Sul. O valor inicial do bilhete é de aproximadamente R$ 50 com taxas inclusas por trecho. A tarifa cobre apenas bagagem de até cinco quilos.

“As operações serão realizadas com três aeronaves Airbus A320 novas compradas pela empresa. Começamos nesta semana com os voos em Puerto Iguazu e vamos conectar o norte da Argentina e a capital Buenos Aires com o Destino Iguaçu. Queremos que mais gente conheça Iguazu, e também Foz do Iguaçu, e que os brasileiros visitem Salta e Buenos Aires”, disse o gerente Geral, Gonzalo Perez Corral.

“Temos uma proposta de preços baixos porque temos uma operação eficiente, com novas aeronaves que conseguem uma economia significativa de combustível. É por isso que muitas pessoas aproveitarão nossos preços para viajar, comprando seus ingressos exclusivamente em www.jetsmart.com”, acrescentou o gerente.

Em relação a operação da Jetsmart em território brasileiro, Gonzalo Perez Corral, disse que ainda não há nada oficial no planejamento, mas admitiu uma rota em estudo ligando Santiago, no Chile, á Foz do Iguaçu.

Conectividade

As novas rotas vão permitir a vinda de mais turistas argentinos para o Destino Iguaçu, com preços acessíveis, tornando Foz do Iguaçu um portão de entrada para o Brasil. Além do mais, os voos da JetSmart serão importantes para que viajantes de outros países, que estejam na Argentina, incluam Foz do Iguaçu no seus roteiros.

“Com esses voos, podemos atrair turistas argentinos para o Brasil, tendo Foz como porta de entrada. Já estamos trabalhando com destinos do Nordeste para explorar essa ligação. Além disso, o baixo custo da passagem da JetSmart pode ser mais um estímulo para o turista vir a Foz, podendo esticar a viagem até a Argentina por um custo muito acessível. Temos muito a trabalhar com essas novas possibilidades que se abrem”, avaliou o diretor de Marketing e Eventos da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Washington Sena.

Reflexos positivos

Na avaliação do vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo, Licério Santos, o anúncio da operação da JetSmart terá reflexos positivos para Foz do Iguaçu e região. ” O início da operação da JetSmar no aeroporto de Puerto Iguazu refletirá no turismo de Foz e região. Isso porque muitos passageiros que chegam na cidade vizinha utilizam a hotelaria local, especialmente estrangeiros, e assim também ganhamos mais uma opção para o turismo receptivo de Santiago via Buenos Aires. A conexão com Salta é um novo produto que passa a ser comercializado pelo receptivo movimentando diversos setores, entre elas gastronomia, hotelaria, transporte e outros”, observou Santos.

Sobre a JetSmart Airlines

A JetSMART Airlines é a companhia aérea da América do Sul, de baixo custo, fundada pela Indigo Partners, que opera a mais nova frota da Airbus nas Américas. JetSMART tem operações na Argentina e no Chile e transportou mais de 3 milhões de passageiros, de acordo com dados referentes ao mês de janeiro de 2019. O objetivo da companhia aérea é adquirir 100 aeronaves para transportar 100 milhões de passageiros até 2026.