Jardins já dão colorido ao parque que vai receber o 32º Show Rural

Jardins com inúmeras variedades de flores já dão colorido especial à área que, de 3 a 7 de fevereiro, vai receber um dos maiores eventos do mundo em transmissão de novos conhecimentos para o campo. Os espaços destinados ao paisagismo fazem sucesso há anos no Show Rural Coopavel em Cascavel e para a essa edição 250 mil mudas foram cultivadas em vários pontos do parque.

O projeto de paisagismo e o acompanhamento de todas as etapas para a formação dos jardins é de responsabilidade da agrônoma Vânia Lima Baratto, do Instituto Emater. Há anos ela atua no evento e o que se vê nas edições mais recentes, com flores no auge de seu esplendor durante a semana do Show Rural, resulta de muito estudo, experiências e aprendizados. “Estamos felizes com o resultado”, diz a agrônoma.

As espécies predominantes no projeto que os visitantes verão no início de fevereiro são sunpatiens, tagetes, sálvias vermelhas e azuis, begônias, onze horas, zínias e petúnias. A novidade dessa edição, segundo Vania, são as petúnias perenes. Uma das preocupações no processo é com a harmonização do ambiente, que além de colorido e intenso precisa ser agradável. O sucesso é tão grande que o cenário recebe visitantes mesmo antes da abertura oficial do evento. São famílias, noivas e casais que buscam belos ambientes para fazer filmagens e registros fotográficos.

Própria

A produção das mudas é feita em uma estrutura própria que a Coopavel mantém no parque. Uma equipe trabalha o ano todo nas mais diversas fases de produção das mudas, e também no período preparatório ao Show Rural. O viveiro tem capacidade para a produção de mais de 300 mil mudas por ano. Além de deixar o evento mais bonito e alegre, o ajardinamento tem outra função: incentivar que o agricultor crie espaços igualmente belos e de convivência em sua propriedade, diz o coordenador-geral Rogério Rizzardi.

A 32ª edição do Show Rural Coopavel vai ser realizada de 3 a 7 de fevereiro, diariamente das 8h às 18h. O estacionamento e o acesso ao parque são gratuitos. A expectativa é de receber 250 mil pessoas do Brasil e de vários cantos do mundo. A movimentação financeira (vendas que os expositores deverão fazer durante os cinco dias de evento) é estimada em R$ 2 bilhões.