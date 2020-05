Japão pede que G20 lidere ações para recuperar economia global

O primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, afirmou que as nações do Grupo dos 20 devem desempenhar um papel de liderança na ajuda para que a economia global se recupere rapidamente da pandemia de novo coronavírus. O G20 é um grupo formado por ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia

Ele fez o comentário em uma mensagem de vídeo mostrada em uma conferência online das Nações Unidas. Afirmou que há necessidade de uma abordagem que garanta “segurança humanitária a todos”, não deixando qualquer pessoa para trás, mesmo os mais vulneráveis.

Disse ser vital não apenas desenvolver e produzir tratamentos e vacinas, mas também garantir seu acesso justo.

Abe afirmou que, para o mundo pós-covid-19, é necessário considerar medidas que ajudem a retomada das atividades econômicas e recuperação, especialmente em países em desenvolvimento fortemente atingidos pela crise.

Fonte:Agência Brasil