Itamaraty cria Grupo Especial de Crise para auxiliar brasileiros impedidos de voltar ao Brasil

Diante da pandemia da covid-19, muitos voos foram cancelados e fronteiras terrestres e aéreas fechadas. Com isso muitos brasileiros que tentam voltar pra casa e enfrentam dificuldades. Para auxiliar esses brasileiros o Itamaraty criou um grupo especial para agilizar o atendimento à esses brasileiros que estão impedidos de voltar ao Brasil.

O Itamaraty solicita que as comunicações sejam feitas pelos números de telefones listados abaixo. E reitera que permanecerá empenhado em solucionar a presente situação e continuará prestando todo apoio consular a brasileiros impedidos de retornar ao Brasil.

Os números para contato variam de acordo com a localização do solicitante:

Américas: +55 61 98260-0610

Europa: +55 61 98260-0787

África e Oriente Médio: +55 61 98260-0568

Ásia e Oceania: +55 61 98260-0613

Além disso, a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) disponibiliza a partir deste domingo (22/03) formulário online para receber informações de brasileiros que tem passagem aérea comprada e não estejam conseguindo voltar para o País.

Com as informações coletadas pela ANAC, as autoridades brasileiras seguirão com os esforços para ajudar a viabilizar os brasileiros que tiveram seus voos cancelados em países que estão com restrições para deslocamento aéreo.

Acesse www.anac.gov.br/brasileironoexterior e cadastre-se.