Itália tem mais de 100 mil casos de covid-19 e mais de 11 mil mortes

Roma – A Itália registrou desde o início da pandemia de coronavírus mais de 100 mil casos confirmados de covid-19, informaram nessa segunda-feira (30) as autoridades de saúde do país. São pelo menos 11.591 mortes pela doença. Entre domingo e segunda foram 812 mortes.

Segundo país mais atingido no mundo pela covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, a Itália registrou uma queda no número de contágios nas últimas 24 horas: 4.050, a menor taxa desde 17 de março. No total, são 101.739 infectados.

Segundo país na Europa com mais casos e mortes, a Espanha registrou 812 novas mortes por complicações provocada pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O balanço de mortes supera 7,3 mil no país, informou o Ministério da Saúde local.

O avanço da doença em território espanhol chegou às autoridades de saúde. São quase 12.300 profissionais da área infectados com o novo coronavírus, ao menos 14% do total de 85,1 mil pessoas contaminadas em todo o país.

Fernando Simón, chefe de emergência de saúde, foi diagnosticado com Covid-19 e precisará ficar em isolamento.

O governo dos Estados Unidos confirmou nessa segunda (30) que 2.405 pessoas já morreram por conta do coronavírus no país. Ao todo, mais de 140.904 pessoas foram diagnosticadas com a doença.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dizem que há casos em 50 estados, no Distrito de Columbia, em Porto Rico, Guam e nas Ilhas Virgens.

Dos casos relatados pelo governo, 886 são relacionados a viagens, 2.351 são de contato próximo e a maioria, 137.667, ainda estão sob investigação.