Itália enfrenta algoz da Argentina pelas quartas do Mundial Sub-20

Varsóvia – As quartas de final do Mundial Sub-20 começam nesta sexta-feira com a realização de duas partidas. Destaque para o compromisso da Itália contra Mali, a partir das 13h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Tychy, na Polônia.

Os africanos foram responsáveis pela grande zebra das oitavas de final ao despacharem a Argentina nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal. Esse resultado fez com que o Mundial tenha um campeão inédito este ano, assim como na edição 2017, vencida pela Inglaterra.

Além da Argentina – maior vencedora da competição com seis títulos -, Nigéria e França também caíram nas oitavas de final, para Estados Unidos e Senegal, respectivamente. O Brasil, com cinco conquistas, não se classificou para esta edição.

Quem vence de Itália x Mali enfrentará na semifinal quem passar de Colômbia x Ucrânia, marcado para as 10h30 desta sexta-feira. O outro chaveamento do Mundial Sub-20 terá amanhã os jogos das quartas de final: Estados Unidos x Equador e Coreia do Sul x Senegal.